Очень силен.

Дрикус Дю Плесси (22-2) финишировал Израэля Адесанью на UFC 305 и провел первую защиту пояса в среднем весе.

Мы решили обсчитать его для нашей традиционной рубрики «В цифрах», чтобы показать его особое место в пантеоне чемпионов этого дивизиона.

Самый высокий процент финишей среди всех чемпионов в истории дивизиона

24 боя в профессиональных ММА, и только два дошли до решения. 22 победы, и из них 20 — досрочные. Вот как выглядит процент досрочек Дрикуса по сравнению с другими чемпионами в истории веса:

Дю Плесси / 90,91% досрочных побед в ММА

Мурило Бастаманте / 88,89%

Люк Рокхольд / 87,50%

Рич Франклин / 86,21%

Алекс Перейра / 85,71%

Андерсон Сильва / 76,47%

Израэль Адесанья / 66,67%

Первым в ММА засабмитил Адесанью

Никто и никогда не выигрывал у Иззи сабмишеном. Он давал себя переводить, но всегда здорово вставал и защищался от приемов. Дю Плесси первым смог заставить его постучать. Конечно, тут сказалась и недюжинная физическая сила южноафриканца, и то, что ему удалось хорошо попасть в стойке.

Дрикус Дю Плесси (слева) в поединке с Израэлем Адесаньей. Фото AFP

Четвертая самая длинная победная серия в истории веса

Южноафриканец теперь среди самых-самых, он повторил исторические серии Ромеро и Уиттакера.

Андерсон Сильва / 13 побед подряд в среднем весе UFC

Израэль Адесанья / 12

Крис Уайдман / 9

Дрикус Дю Плесси / 8

Роберт Уиттакер / 8

Йоэль Ромеро / 8

Победил трех подряд чемпионов, находящихся на пике

Люди недооценивают то, какой потрясающий вид имеет мини-серия из последних трех побед Дю Плесси. Он побил всех последних чемпионов дивизиона, кроме Перейры, который поднялся в 93 кг. И побил не старых, немощных, а пиковых. Разве что Адесанья в 35 лет, после простоя и поражения, чуть-чуть миновал лучшую форму, но Уиттакер и Стрикленд были на сериях, они в самом цвету, это громадной важности победы.

Второе место по количеству тейкдаунов в титульниках среднего веса

В истории среднего веса UFC было так мало борцов, что Дю Плесси всего за два боя почти перебил рекорд по тейкдаунам.

Крис Уайдман / 11 тейкдаунов в титульных боях среднего веса UFC

Дрикус Дю Плесси / 10

Джил Кастильо / 7

Рич Франклин / 6

Из 8 оппонентов в UFC Дрикус не смог перевести только крепкого Брэда Тавареса (7 неудачных попыток перевода). Адесанью перевел 4 раза, Стрикленду и Тиллу прописал по 6 тейкдаунов, никто до этого не переводил их столько раз за бой, Уиттакера перевел и хорошо разбил его на земле.

Способность Дю Плесси драться сквозь усталость — это нечто. Круче, чем у Ромеро и Альдо

История UFC знает примеры бойцов, способных очень хорошо драться и сохранять ударную силу даже в состоянии критической усталости. Жозе Альдо всю свою карьеру уставал в 3 раундах, Йоэль Ромеро в реванше с Уиттакером еле ходил в 4-5 раундах, но но все равно любым касанием отправлял соперника на канвас.

Дю Плесси эту способность поднял на новый уровень. Он раз за разом выдыхается где-то в районе 2-го раунда (разве что в бою со Стриклендом устал позднее), но при этом сохраняет высочайшее качество боя. Вроде раскрыт, медленнее бьет, недорабатывает по движению, но все равно предельно бдителен, остер и точен в собственных атаках. Конечно, может оказаться и так, что Дю Плесси не так уж устает, просто у него такой язык тела, или он что-то изображает и хитрит, или вообще устают у него легкие, но не мышцы. Казалось, что и с Адесаньей он забился после 2-3 раундов, стал пропускать много ударов, мешковато двигаться, но в 4-м снова нашел резервы и мощно закончил бой. Важное отличие Дю Плесси от Ромеро и Альдо — даже в состоянии усталости он сохраняет высокую активность, бьет, переводит, грузит, рубится. Он никогда не экономит силы, не сушит бой, как это делал, например, Ромеро во второй части карьеры.

Дрикус Дю Плесси. Фото AFP

Наносит больше всего значимых ударов в минуту в истории среднего веса UFC

Дю Плесси постоянно прессует соперника: либо лоукики, либо левый хайкик, либо взрывные блицы с панчами, либо удары из клинча и в партере. Постоянная нацеленность на атаку и финиш. В итоге классический показатель SLpM (количество значимых ударов в минуту) у него самый высокий в истории дивизиона — 6,40 удара в минуту. Это очень много для этого веса, Дю Плесси постоянно заставляет соперников работать.