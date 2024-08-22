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Бойца UFC обвиняют в похищении и побоях девушки. Ему грозит до 12,5 лет тюрьмы

Бойца UFC Кенни обвиняют в похищении девушки
Отдел единоборств «СЭ»
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Кейси Кенни.
Фото Соцсети
Кейси Кенни уже уволили из промоушена.

Боец легчайшего веса UFC Кейси Кенни был арестован и обвинен в похищении 21 июля. Полиция Финикса арестовала Кенни в пятницу. Ему предъявили два обвинения в совершении тяжкого преступления: одно за похищение и одно за нападение с отягчающими обстоятельствами (удушение). Также Кенни вменяют еще четыре преступления, совершенных ранее: три за нападение и одно за нарушение общественного порядка.

33-летний Кенни впервые предстал перед судом в субботу и должен вернуться в суд округа Марикопа, штат Аризона, в четверг, когда состоится совещание по его текущему статусу. У бойца также запланировано предварительное слушание в понедельник. Самым суровым обвинением стало тяжкое преступление второго класса, которое влечет за собой потенциальное тюремное заключение сроком минимум на четыре года и до двенадцати с половиной лет в случае признания виновным.

Согласно заявлению представителя полицейского управления Финикса Брайана Бауэра, текст которого приводит MMA Junkie, в среду полиция отреагировала на вызов о домашнем насилии. Парамедики оказали женщине помощь с травмами на месте происшествия.

«В период с 21.07.2024 примерно в 23.00 до 22.07.2024 примерно в 00.14, находясь в односемейном доме, расположенном по адресу [адрес удален], подозреваемый Кейси Кенни совершил похищение, удушение и нападение на Жасмин Мендес. Он неоднократно наносил ей удары, пощечины, кусал, бил ее головой и душил в течение нескольких часов, что привело к ссадинам на губе Жасмин, изменению цвета ее рук и появлению кровоизлияний на шее Жасмин.

Фото Соцсети

Более того, в течение 13 часов Жасмин не смогла сбежать из дома Кейси Кнни, поскольку Кейси постоянно хватал Жасмин и удерживал ее, угрожая причинить еще больше физического вреда. Кейси Кенни сообщил Жасмин Мендес, что если кто-то появится, он застрелит их, а если появится ее мать, он выстрелит ей в голову. Жасмин Мендес заявила, что она хочет, чтобы в настоящее время началось судебное расследование по этому делу», — гласит текст заявления полицейского управления.

В UFC отреагировали моментально, исключив Кенни из ростера промоушена. Американец не выходил на ринг с тех пор, как проиграл раздельным решением судей Суну Ядуну на UFC 265. Два последних поединка он проиграл — перед Ядуном Кенни уступил раздельным решением бывшему чемпиону Доминику Крузу на UFC 259.

 
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Кенни дебютировал в UFC в 2019 году после того, как завоевал временный титул чемпиона LFA в легчайшем весе. Кенни выиграл свои первые два боя в UFC, прежде чем проиграл Мерабу Двалишвили в феврале 2020 года. Затем он вернулся в промоушен, одержав победы над Натаниэлем Вудом, Алатенхейли и Луисом Смолкой. Ранее у Кейси не было судимостей, расследование инцидента продолжается.

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