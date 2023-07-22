Как Дю Плесси шокировал мир в бою с Уиттакером: джеб из левшы, физуха, прочитал правый хайкик Роба

Ярко проанализировал собственный бой.

8 июля Дрикус Дю Плесси окончательно снял сомнения по поводу собственной персоны, сенсационно нокаутировав Роберта Уиттакера на UFC 290.

Южноафриканец подходил к поединку безнадежным андердогом, никто не мог понять, за счет чего он выиграет у более техничного, быстрого, классного, опытного и при этом еще молодого Уиттакера. Однако Дрикус смог проломить класс Роберта своей мощью и незаурядным планом на бой. Боец из ЮАР размягчил бывшего чемпиона в борьбе, а затем нашел к нему ключи в стойке за счет работы в левше, джеба и напора.

Эту громоподобную победу, которая стала для Дрикуса шестой подряд в UFC, он сам во всех деталях разобрал недавно на подкасте своего партнера по команде Камерона Сааймана (этот парень, кстати, тоже прет в UFC, 3-0 в легчайшем весе и общий непобежденный рекорд в ММА 9-0).

План на бой с Уиттакером был драться 80% в левше, хотя до этого Дю Плесси 70% всегда дрался в правше

«Когда мы готовились к бою, тренер сказал мне, что 80-90% времени мы будем драться в левше. Обычно я дерусь 70% времени в правше, а тут пришлось меняться. Да, я всегда переключаю стойки, но все равно. Тренер видел, что из левши больше шансов попасть по нему. Хотя казалось бы, какой тут смысл? Веттори дрался с ним в левше, Гастелум дрался в левше, Даррен Тилл дрался в левше. А Иззи, кстати, нокаутировал его левым хуком из правши. Зато Джаред Каннонье потряс в конце их боя именно джебом из левши. И для меня работала в этом бою именно левша. Люди сейчас говорят: «О, так где у Роберта Уиттакера слабости?» Нет у него никаких очевидных слабостей. Единственное, что я могу, — провести с ним хороший бой и вынуждать его ошибаться.

Я не предвидел, что потрясу его именно джебом, я рассчитывал на левый прямой, который должен был пойти за джебом. Кстати, этот же самый джеб я довел в первом раунде, но он не зашел очень плотно. Когда Роб делал шаг навстречу, я чувствовал, что джеб проходит, но тут такая ситуация, что когда тебе нужно довести левый прямой, тебе нужно заходить ногой за его ногу, а когда джеб — заходить внутрь. И так как я рассчитывал на удар левой, я зашел ему за ногу в сторону и был 100 процентов уверен, что сейчас бросаю джеб и потом заканчиваю левым прямым. Он в итоге сам так идеально налетел на мой джеб, я был в шоке".

Фото USA Today Sports

Как принял неожиданное решение пробить Уиттакеру лоукик после того, как тот встал из нокдауна, и это помогло развить атаку

«Когда я увидел, что он потрясен, даже не просто потрясен, а в настоящей беде, во мне включился инстинкт убийцы. Сначала [когда Уиттакер только встал из нокдауна] я хотел зарядить хайкик, но мгновенно понял, что он поднимет руки в блок, и хайкик не зайдет. Вы можете увидеть, что я занес левую ногу для хайкика, а потом передумал. Вместо этого я решил вложиться изо всех сил в правый лоукик, прямо мощно вложиться, травмировать его. Потому что когда ты поднимаешься из такого нокдауна, ты явно не паришься по поводу лоукика, ты хочешь защищать челюсть. И лоукик зашел очень сильно, он сразу сел на велосипед, и я попер вперед, я не хотел давать ему пространства, чтобы он не прошел в ноги. Потом я увидел возможность для панча по корпусу и мощно пробил ему, его тело сразу сложилось, он сразу сел на колено».

Как смог избегать фирменного правого хайкика Уиттакера

«Фирменная связка Роба — двойка + правый хайкик, именно поэтому я тоже держал руки очень высоко. Помню, когда он бил эту связку, я всегда такой: «Ооо, вот она». Он всегда бьет этот хайкик, когда ты заходишь под эту его открытую сторону, фланг. И я выманивал его бить этот хайкик, я смещался под открытый фланг, и как только видел, что он выдвигается вперед, я сразу уходил на другой фланг, закрытый. И когда я всегда двигался под эту его сторону, его тренеры кричали: «Можно!» То есть они хотели, чтобы он бил этот хайкик, я понял, что это кодовое слово. И когда он попадал мне этим хайкиком в блок, я понимал, почему от него падали люди, это очень тяжелый удар».

Фото USA Today Sports

Сразу же почувствовал, что физически сильнее Уиттакера

«В первом раунде я смог встать из-под, и встать довольно легко, я почувствовал, что сильнее его физически. И когда я поднялся у сетки и оттолкнул его, я увидел, что он больше не хочет идти в борьбу, хотя он сам инициировал тейкдаун, и я знал, что он будет проходить, чтобы измотать меня. Но тут я по нему увидел, что он явно не хочет боя, где мы будем меряться физикой, и он уже выглядел уставшим, весь его язык тела поменялся с атакующего на оборонительный. Он задышал, это было очевидно.

Потом, когда я сам перевел его, довел тот мощный локоть, уже было четко понятно, что я явно сильнее на земле. Когда я вставал на второй раунд, я посмотрел на него, он все еще сидел на стуле, и выглядел не то уставшим, не то потрясенным, не знаю. Но явно было видно, что он не очень хорошо проводит время. Тренер сказал мне в перерыве, чтобы я форсировал грэпплинг, но я сказал ему: «Я вижу, что сильный удар вот-вот зайдет».

Фото USA Today Sports

Не боялся держать руки очень высоко, потому что Роберт в среднем бьет меньше 10 ударов по корпусу за бой

«Честно, хоть я и победил Роба, я изменил мнение о нем только в лучшую сторону. Я знал, что он хорош, но теперь я знаю, что он шикарен. Он супербыстрый, по нему тяжело попасть, он очень тяжело бьет левым хуком. Правой рукой он бьет не так сильно, как я думал, но левый передний хук — он кладет в него весь вес, и... я рад, что держал руки высоко весь бой (смеется.). И я мог позволить их себе так держать, потому что Роб всегда мало бьет по корпусу. Если вы посмотрите статистику его ударов по корпусу за бой, он в среднем всегда бьет туда меньше 10 раз за бой».