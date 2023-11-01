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Сегодня, 20:10

«После удара Павловича я ничего не почувствовал». Дерзкое интервью Деррика Льюиса

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Деррик Льюис.
Фото Global Look Press
Американец не считает, что по делу проиграл соперникам из России.

В ночь на 5 ноября в Сан-Пауло состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Жаилтон Алмейда встретится с Дерриком Льюисом. Американец согласился принять бой на коротком уведомлении после того, как травму получил Кертис Блейдс. Перед боем Льюис дал интервью «СЭ», в котором рассказал, что хочет провести реванш с Александром Волковым, не почувствовал ударов Сергея Павловича и мог победить любого россиянина из тех, с кем дрался.

— Бой против Алмейды ты принял на коротком уведомлении. Все журналисты и болельщики говорят, что Жаилтон снова получил стилистически легкого соперника. Что можешь на это ответить?

— Я согласился на короткое уведомление, а журналисты могут говорить что угодно. Не важно, кто об этом говорит. Если бы я об этом думал, то отказался бы от боя. Я просто чувствую, что у меня есть шанс победить вне зависимости от того, на какой позиции я нахожусь.

— В последних боях видно, что ты стал атлетичнее, процент жира снизился. Почему ты решил заняться похудением?

— Потому что я продолжал проигрывать парням, которым не следовало проигрывать. И я чувствую, что была одна из причин поражений — потому что я был слишком тяжелым, когда заходил в клетку.

— В случае победы над Алмейдой ты продвинешься в рейтинге. Тебе было бы интересно провести второй бой с Александром Волковым?

— О да, я бы хотел подраться с Волковым следующим, потому что все идет отлично.

— Правда ли, что ты отказывался от боя с Волковым, когда был выше его в рейтинге?

— Нет, я никогда не слышал об этом раньше. Они, вероятно, связывались с моим менеджером, но они никогда не связывались со мной по этому поводу. Потому что они знают, что я соглашаюсь на любой бой, независимо от того, с кем предстоит драться. Это, вероятно, одна из причин, почему они так сказали, но они знают, что я дерусь с любым.

Сергей Павлович. В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд

— Победа над Волковым дала тебе возможность побиться за пояс с Даниэлем Кормье. Считаешь ли ты тот бой с Волковым самой большой победой в карьере?

— Нет, это не самая большая моя победа в карьере. Волков — не самая большая победа. Я считаю, что моя самая большая победа в карьере — бой против Кертиса Блейдса.

— Ты считаешь его более сильным бойцом, чем Волков?

— Нет, он просто находился в топ-5 дольше, чем любой, с кем я бился.

— Вы провели пять поединков против русскоязычных бойцов. Кто был самым жестким?

— Кто был самым жестким? Я думаю, что все зависит от меня. Я проиграл этим парням, чего не должен был делать, и единственная причина, по которой я проиграл, это мои собственный ошибки. Потому что ни один из этих парней, я думаю, не причинил мне страданий. Я не считаю, что они были лучше меня. И у меня не было сил перед поединком со Спиваком, потому что перенес плохую весогонку.

— Если сравнить удар Сергея Павловича с ударом других ваших соперников, на какое место вы его поставите?

— Я не считаю, что он находится в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем я бился. Рефери остановил бой слишком рано. Я еще мог вернуться, потому что мне не было больно. Он по-настоящему меня не ударил.

— Он не в топ-5?

— Нет, он не в топ-5, и он не ударил меня по-настоящему в этом бою. Я ничего не почувствовал, когда он меня ударил.

— Фернанд Лопес назвал Павловича Белым Нганну. Видишь ли какие-то сходства?

— Нет.

— Недавно состоялся бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри. Какие были впечатления от увиденного?

— Я этот бой не смотрел.

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— Во время твоего боя с Нганну ты чувствовал, что Фрэнсис боится сблизиться?

— Я не знаю, это был такой странный бой. Знаешь, у меня было пять травм, личные проблемы... Может, он и боялся подойти ближе.

— Сергей Павлович называл тебя коварным и подлым, а Алексей Олейник говорил, что у тебя свинское отношение к соперникам. Ты понимаешь, почему они так о тебе отзываются?

— Ой, мне плевать, что они говорят. Это отлично, что бы они ни думали обо мне. Это отлично, мне все равно.

Деррик Льюис
Франсис Нганну
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