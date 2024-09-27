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Биография Мовсара Евлоева: жизнь и карьера бойца UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец ММА Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
История звезды ММА из Ингушетии.

Мовсар Магомедович Евлоев
Прозвище: Бесстрашный
Дата рождения: 11 февраля 1994 года
Место рождения: Сунжа (Республика Ингушетия, Россия)
Рост: 170 см
Вид спорта: ММА
Весовая категория: полулегкий дивизион (до 65,8 кг)
Рекорд в ММА (на сентябрь 2024): 18-0

Детство и юность Мовсара Евлоева

Будущий боец смешанных единоборств родился и вырос в городе Сунже (Ингушетия), в семье — четыре брата и одна сестра. Мальчика отправили в школу в 5 лет, поэтому он сильно отставал от одноклассников по росту и весу. Первой секцией юного Мовсара был бокс. По словам спортсмена, это времяпрепровождение было больше баловством. Далее он уже более серьезно занялся греко-римской борьбой.

«Можно сказать, что был самым слабым в классе, — рассказывал Евлоев «Матч ТВ». — Но я рано в школу пошел. В первом классе пять лет мне было, следующий после меня по возрасту был года на полтора старше. И даже для своего возрасте я был маленьким: в 4-м классе весил 24 кг. Учеба мне легко давалась, хоть я и был ленивым. После пятого и шестого класса я уже не напрягался, и когда с урока сбежал в первый раз, меня не остановить было в этом. А по дракам со мной никто не связывался, потому что мы со старшим братом в одном классе учились и у нас была мини-банда такая: с одним связался, подрался с двумя. Причем он боксер, я борцом вроде был, но если драки детские были, то он, наоборот, бросал, а я добивал уже ногами».

Старший брат Мовсара Селем тоже пошел в ММА и выступает в организации M-1 Global. Еще один родственник бойцов — Муса Евлоев, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе.

Муса Евлоев. «Как только медаль Олимпиады появилась в интернете, сразу поставил ее на заставку телефона». Муса Евлоев — о победе в Токио

У Мовсара два высших образования. В 2014 году он окончил Ингушский государственный университет по специальности «IT-технологии». В дальнейшем получил и диплом юриста по заочной форме обучения.

«Честно, мало чего запомнил из обучения на IT, — говорил боец. — Во-первых, я не хотел по специальности работать. Во-вторых, нас туда устроили, потому что в 2009-м, когда мы поступали, как раз стало престижным изучать все это, но с 2009-го же много чего изменилось. А сам я хотел или строителем пойти, или в структуры какие-то. В итоге туда и пошел: работал в МВД где-то три-четыре года. Ну как работал? Сначала работал, потом, когда стало получаться в ММА, мне начали давать поблажки, и я уже ходил только тогда, когда я дома. Поэтому я старался дома не бывать, а быть на сборах».

Бойцы ММА Мовсар Евлоев и Арнольд Аллен
Мовсар Евлоев и Арнольд Аллен.
Фото Getty Images

Спортивная карьера Мовсара Евлоева

Карьеру в ММА боец начал в 2014 году в легчайшем весе. Первый бой на профессиональном уровне Евлоев провел 25 ноября против китайского бойца Джианвей Хи на турнире M-1 Challenge 53 — Battle in the Celestial Empire в Пекине. Он одержал победу во втором раунде самбишном (удушением сзади).

В апреле 2017-го Евлоев стал обладателем пояса временного чемпиона в легчайшем весе, нокаутировав ударом ногой в голову соотечественника Алексея Невзорова на турнире M-1 Challenge 76 и доведя свой рекорд до 7-0. На тот момент противник был близок к чемпионству после успешных боев с Тимуром Нагибиным и Андреем Лежневым. Спустя три месяца Мовсар одолел еще одного соотечественника Павла Витрука единогласным решением судей и объединил титул чемпиона М-1. Далее россиянин защитил пояс против Сергея Морозова и Рафаэла Диаса.

14 марта 2019 года Евлоев подписал контракт с UFC при рекорде в ММА 10-0 и перешел в полулегкий вес. В дебютном поединке в промоушене он 20 апреля на турнире UFC FightNight в Санкт-Петербурге победил корейца Сен Ву Чоя единогласным решением судей.

Победная серия Мовсара с октября 2019-го по январь 2024-го включила в себя семь побед решением (шесть — единогласным, одна — раздельным). За поединок против Диего Лопеса на UFC 288 в Ньюарке в мае 2023-го он получил бонус за бой вечера.

Мовсар Евлоев (слева). Отжимается 1500 раз за час и бегает 17 км за то же время. Кардиомашина из Ингушетии перепахивает UFC

«Думаю, этот парень уже очень хорошо о себе заявил, но если мы подеремся еще 10 раз — выиграю у него еще 10 раз, — сказал Евлоев в интервью «СЭ». — Он показал себя так ярко [в бою со мной], потому что я ничего не сделал для того, чтобы не дать ему это сделать. После Рамадана оставалось несколько дней, и это для меня тоже было короткое уведомление, как и для него. Все думают, что я готовился целый кэмп. Нет, я был на реабилитации [из-за повреждения] колена. Мне дали бой, сказав, что если сейчас не подерусь, понадобится еще много времени, чтобы вновь подраться. Просто я рискнул и в принципе не жалею. Он молодец. Показал всему дивизиону, что с ним нужно считаться. Хороший, далеко пойдет».

В январе 2024-го Евлоев провел бой с британцем Арнольдом Алленом на UFC 297 в Торонто. Их противостояние открыло главный кард вечера.

«Сегодня мои мысли и сердце с теми, кто страдает в Палестине. Я сражаюсь за победу на ринге, а они борются за свою жизнь и безопасность. Возвращаясь домой после боя, я понимаю, что для них дом стал лишь мечтой. Мои раны заживут, но раны Палестины останутся открытыми, пока все ее жители не обретут мир и покой. Мои раны заживут, но горе и боль тех, кто потерял все, останутся навсегда. Пусть мой голос станет еще одним напоминанием о тех, чьи голоса остаются неуслышанными. Мы все заслуживаем мира», — написал Евлоев в соцсети X.

Боец ММА Мовсар Евлоев
Фото Global Look Press

Достижения Мовсара Евлоева

  • Чемпион М-1 в легчайшем весе
  • Две успешные защиты титула чемпиона М-1 в легчайшем весе
  • Временный чемпион М-1 в легчайшем весе

Личная жизнь Мовсара Евлоева

О личной жизни боец не распространяется. Спортсмен говорит, что свободное время проводит за просмотром сериалов и аниме. При этом он не любит играть в видеоигры.

«У меня и Play Station была, и компьютер заряженный купил, думал, буду время убивать, но не мое это. Я фильмы смотрю, сериалы, аниме смотрю, если сами сюжеты интересные», — рассказал боец.

Мовсар Евлоев. «Музыка делает тебя слабее, стараюсь от нее отдалиться». Интервью с Мовсаром Евлоевым

Евлоев старается доказывать слова делом. Он считает, что каждый должен нести ответственность за то, что он говорит.

«К треш-току отношусь неплохо. К тем, кто это делает, никакого негатива не испытываю, — сказал боец в интервью «Чемпионату». — Но все-таки наш кавказский менталитет не позволяет нам делать какие-то высказывания, и всегда есть риск, что можно не ответить за свои слова. Это для меня хуже смерти. Я лучше сначала сделаю и потом выскажу все замечания, которые у меня были. Зрители в целом всегда любят, когда бойцы друг друга грязью поливают, но зачастую многие просто «не вывозят» свои слова. Зная все это — хоть я в себе и не сомневаюсь, — я бы не хотел, чтобы в итоге я за что-то не ответил. Если мне за это предъявят, будет неприятно».

Боец ММА Мовсар Евлоев
Фото Global Look Press

Интересные факты о Мовсаре Евлоеве

  • Отец спортсмена долгое время работал начальником уголовного розыска в Сунженском РОВД. Однажды в автомобиль УАЗ-3741 («буханка»), внутри которого был папа Мовсара, стреляли из гранатомета. Все находившиеся внутри остались живы, но получили ожоги.
  • Евлоев рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов советовал ему, как вызывать противников на бой, чтобы те соглашались. Убеждал не ждать топовых соперников, которые почти всегда отказываются, и принимать любой вызов, потому что простой в карьере хуже всего.
  • За победу над канадцем Хакими Даводу на турнире UFC 263 в Глендейле (США) глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подарил Мовсару седан бизнес-класса BMW.

Социальные сети Мовсара Евлоева

  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
  • YouTube
Мовсар Евлоев
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