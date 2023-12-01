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«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян

Отдел единоборств «СЭ»
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Дана Уайт.
Фото Global Look Press
Камил Гаджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Многие известные спортсмены и чиновники из России довольны словами Даны Уайта.

Глава UFC Дана Уайт известен высказываниями, способными попасть во все заголовки. То босс главного ММА-промоушена в мире советует всем сидеть три дня на водной диете, то запрещает флаги, а затем снова их возвращает. Новая фраза Уайта удивила тем, что относится к его родной стране. Дана заявил, что считает своих сограждан мягкотелыми и трусливыми.

«Команда Хабиба, вероятно, может приехать из Дагестана и захватить США прямо сейчас, потому что наше поколение — сборище трусливых идиотов, — сказал Уайт в эфире Full Send Podcast. — Когда мы смотрим на людей в других странах... Эти парни из России устроены по-другому, у них другой менталитет. Мы становимся мягкотелыми и слабыми».

Дана Уайт.
Фото Соцсети

Если в Америке уже привыкли к эпатажу Уайта, то в России продолжают удивляться тому, насколько прямолинеен человек с настолько высоким статусом. При этом в вопросе характера американцев согласны с главой UFC далеко не все. Например, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков вспомнил поездку в Техас, где, по его мнению, живут обычные мужики.

«Согласиться с его словами не могу, — сказал Немков «СЭ». — Там есть и нормальные люди. Конечно, много людей нетрадиционной ориентации, но есть и обычные мужики. Если брать большие города, то да, там большая проблема. Когда у нас проводились соревнования в Техасе, мы увидели, что там живут обычные деревенские мужики. Дана Уайт живет в США, и он может лучше про это знать».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили тоже не смог поддержать босса UFC на 100%, потому что, по словам Мамиашвили, среди американцев, с которыми общается он, ему попадались здравомыслящие и достойные люди.

«Я больше двадцати лет не посещал США, но если у Уайта такое мнение об американских мужчинах, то ему виднее, — сказал Мамиашвили Sport24. — Мне трудно судить о том, что американцы ведут себя как женщины, но те, с кем я общаюсь, — это большие чемпионы, здравомыслящие и достойные люди. Многие американцы, несмотря на срежиссированную на сегодняшний день ситуацию и решения МОК, показывают прагматичную и достойную позицию в адрес наших спортсменов».

 
Дана Уайт: до&nbsp;и&nbsp;после диеты. После всех диет тело Даны Уайта выглядит супер, а вот лицо — нет. Потому что нет духовного здоровья

Абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Костя Цзю не полностью согласился с Уайтом, так как считает, что босс UFC сказал это с целью провокации, а его слова не стоит приписывать ко всем американцам. При этом боксер считает, что Уайту виднее, так как тот живет в США.

«Не хочется никак вмешиваться в эту ерундистику! — сказал Цзю Sport24. —  Однако слова Уайта про то, что американские мужики ведут себя как женщины, правильные. Это было сказано с целью провокации и в контексте вопроса про Хабиба. Сейчас никому не стоит верить! Хотя как себя сейчас ведут американцы? Да, Дана все верно сказал — как женщины! Однако это не надо относить ко всем мужчинам в США, там есть и нормальные люди. Уайт сказал то, что думает, — он живет в Америке, и ему виднее».

Костя Цзю.
Фото Соцсети

Зато полностью солидарен с Уайтом бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев, который считает, что в России мужчины более воинственные.

«Я согласен, — сказал Лебедев «СЭ». — Наши парни в принципе более воинственные и мужественные, чем на Западе. Какое-то время я тренировался в Америке, видел все своими глазами: и мужиков, переодетых в женщин, в том числе. Слава богу, наш президент в России это не позволяет. Нельзя это пропагандировать. Все должно быть, как в Библии написано».

А глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев остался доволен не столько фактом критики американцев, столько тем, что Уайт похвалил россиян. Гаджиев отметил, что боссу UFC стоит похлопать, и назвал Уайта тестостероновым мужиком, но добавил, что Америка — довольно свободная страна с точки зрения высказывания своей позиции.

 
Дана Уайт. Раньше Дана Уайт так сильно храпел, что его рвало каждую ночь. Его вылечили кето-диета и чудо-врач

«Дана не только похвалил наших ребят, но и покритиковал американцев. Это тестостероновый мужик, альфа, — сказал Гаджиев RT. — Он, видимо, смотрит вокруг и понимает, что его нация себя изживает в этом смысле слова. Уайт всегда хорошо относился к России, и я могу ему только похлопать. Он видит картину изнутри, а не как мы — по постам из социальных сетей. Он отдает себе отчет в понимании того, кто находится рядом с ним. Не скажу, что мне приятно было слышать что-то про американцев, мне приятнее слышать, что Дана хвалит россиян. Он всегда был лоялен к нашей стране. Хорошо, что российские мужики в почете в США.

Будем честны: Америка с точки зрения возможности высказываний и гражданской позиции довольно-таки свободная страна. Это первое. Во-вторых, Дана — весьма неординарный человек: лидер мнений, который занимается крайне необычным бизнесом. Такие дела ведут те, кто с яйцами. Подобные люди молчать не будут. Он не из тех, кто промолчит, — он из тех, кто скажет. Отсюда и появляются эпатажные высказывания Уайта».

Камил Гаджиев.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

А известный артист цирка и товарищ Федора Емельяненко Эдгард Запашный не только позитивно высказался об Уайте, но и выразил уверенность, что таким образом босс UFC пытается указать на ошибки американского общества, которые привели к зависти США в сторону России.

«Хочу похвалить Дану Уайта за смелость такого высказывания, — сказал Запашный Sport24. — Молодец! Резко, по делу. Очевидно, оно направлено на то, чтобы указать на те ошибки общества, которые они совершили и которые привели к феминизации мужского населения США. Их активная пропаганда привела к тому, что нам начали завидовать: у нас есть настоящие мужчины.

Хабиба он привел в пример как типичного русского — сильного, убежденного человека, который будет отстаивать свои интересы. Человека, который не боится говорить то, что он думает. Когда Хабиба несколько раз провоцировали, спрашивая, сколько полов существует, он отвечает: «Я знаю только два». В Америке такое сказать американцу — как выстрелить себе в ногу. У Даны это вызывает только уважение».

Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
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ММА
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