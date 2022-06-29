Каждое утро в зале Шавката Рахмонова начинается с пения гимна Казахстана. Поют даже 6-летние дети

Боец должен быть патриотом.

Шавкат Рахмонов — стремительно восходящая сила в полусреднем весе UFC. В субботу он досрочно выиграл четвертый бой подряд в промоушене, а в понедельник ворвался в топ-10 дивизиона.

К 27 годам на счету Шавката 16 боев в профессиональных ММА и 16 побед финишами. Такой серии досрочных побед нет ни у одного другого из 600 бойцов ростера UFC. Рахмонов — габаритный универсал, с длинными торсом и руками, пушечными ударами при граунд-энд-паунде, мертвыми захватами при удушающих, изобретательным грэпплингом, хорошими киками и коленями, а главное — убийственным хладнокровием и выжидательностью.

Он растоптал 10-го номера рейтинга UFC Нила Магни с той же легкостью, которая отличала его победы в казахских и российских промоушенах. Шавкат — всего один из двух бойцов - выходцев из бывших стран СССР в истории UFC, кто смог стартовать в организации с четырех досрочных побед подряд. Второй такой — Хамзат Чимаев. Его главное отличие от Чимаева в том, что он не дерется только в таранно-сносящем стиле, не предусматривающем трудностей. У казаха был бой с Фаридуном Одиловым, где он упал в тяжелый нокдаун, но восстановился и затем удосрочил соперника, и были другие поединки (как с корейцем Парком), где он оказывался в тяжелых позициях и выбирался из них с хладнокровной изобретательностью. Рахмонов был и молотком, и гвоздем, несмотря на такое количество финишей, он никогда не действовал в таранном стиле и всегда подключал голову. Чимаев же сносил именно стартовым напором, он был только молотком, пока не столкнулся с Бернсом — да, он проявил стойкость в этом бою, но не проявил хладнокровие и изобретательность.

Примечательная особенность Шавката, что большая часть его тренировочного сезона проходит на родине, в небольшом зале Dar Team, где нет ни одного другого бойца топ-промоушена помимо самого Рахмонова. Зато есть суперсплоченная, проникнутая особым духом команда со своими уникальными принципами. Например, все бойцы Dar Team провожают в дорогу (аэропорт или вокзал) товарища, когда тот отправляется на бой. Затем все вместе смотрят его бой, собравшись в зале, и если для этого надо встать среди ночи — встают.

Но, пожалуй, самый любопытный принцип — это совместное, строевое пение гимна. Каждый день перед утренней или обеденной тренировкой команда во главе, как правило, с самим Рахмоновым выстраивается и затягивает национальный гимн Казахстана. В интересных подробностях об этой традиции «Спорт-Экспресс» рассказал главный тренер Dar Team Азиз Разыев.

Шавкат Рахмонов, главный тренер Dar Team Азиз Разыев и боец зала Фаниль Рафиков. Социальные сети Dar Team

«Один из принципов нашей команды — боец должен быть патриотом своей страны. Когда ты стоишь на построении, с тобой рядом 15-20 твоих боевых товарищей и звучит гимн твоей страны — это очень сильно заряжает на тренировку, мотивирует. Да, это уже переросло в нашу традицию. Стараемся каждое утро, если утром народу меньше, делаем это на второй тренировке.

Первый заводила у нас или Шавкат, или Фаниль. Все сами поют, своим голосом. И что приятно — многие берут пример. Сейчас смотришь в соцсетях, многие команды, многие клубы начинают [делать так]. Помимо взрослых у нас есть и дети с шести лет, у них база рукопашного боя. И эти дети, глядя на нас, также [поют]. У нас одинаковые принципы, к этим ценностям нужно приучать с детства. У меня сын занимается рукопашным боем, у них перед каждой тренировкой пение гимна. Они знают, что старшие их сотоварищи поют.

Многие люди, наверное, не знают этот гимн, хотя это стыдно — жить в своей стране и не знать свой гимн. И многие ребята за счет этого и учат. Потому что просто стоять в строю и открывать рот — это не очень натурально и красиво. Это один из наших принципов — патриотизм".