Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:45

Аргентинка унизила русскую соперницу. Перес станцевала тверк над головой поверженной Железняковой

Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Айлин Перес танцует тверк над головой Дарьи Железняковой.
Фото Скриншот трансляции
Так она отомстила за нелицеприятные высказывания.

Вечером 28 сентября состоялся турнир UFC Fight Night в Париже, в главном событии которого Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде. А в прелимах прошел бой россиянки Дарьи Железняковой против представительницы Аргентины Айлин Перес.

Для Железняковой этот бой стал вторым в UFC — в дебюте она победила Монсеррат Рендон единогласным решением судей. Всего профессиональная карьера Дарьи перед боем с Перес состояла из девяти побед и одного поражения, которое девушка потерпела на турнире Ares FC от Мелиссы Маллинс.

Дарья Железнякова. Начинала в боксе и добралась до UFC: биография российского бойца Дарьи Железняковой

Айлин Перес выступает в UFC уже два года, и бой против Железняковой стал для нее пятым. Перед поединком она находилась на 15-й строчке рейтинга благодаря серии побед. Аргентинка уже успела стать заметной в UFC — не столько из-за успехов в клетке, сколько из-за необычного танца, который Перес исполняет на дуэли взглядов и после побед. Айлин танцует тверк, в котором активно задействованы ягодицы — это выделило ее среди остальных девушек-бойцов.

Железнякова перед поединком фишку соперницы не оценила. «Не особо поддерживаю тверк, — сказала девушка Meta MMA. — Дома уместно, но не на публике. Как-то я видела с ней ролик. Она с таким омерзительным лицом танцевала тверк, что это вызвало у меня отвращение».

На официальной церемонии взвешивания у Перес возникли проблемы. Девушка не только не смогла уложиться в лимит весовой категории, но и весогонкой довела себя до изнеможения: она едва стояла на весах и тряслась от судорог. Перевес в 227 граммов должен был стоить ей части гонорара.

Но в бою аргентинке это не помешало: поединок Железняковой и Перес завершился уже в первом раунде. По истечении четвертой минуты Перес поймала соперницу на ручной треугольник, и вскоре Дарья постучала. Сразу после того как рефери остановил бой, аргентинка вскочила на ноги и принялась трясти ягодицами над головой поверженной Железняковой. Дарья на этот выпад не отреагировала — спустя пару минут девушки обнялись и поблагодарили друг друга за бой.

Перес объяснила свой поступок на пресс-конференции. Оказалось, ее задели негативные слова соперницы о тверке.

«Тверк — моя фишка в UFC, в этом нет каких-то особых смыслов, я танцую так и на взвешивании, — сказала Айлин. — Сегодня же мне хотелось это сделать специально. Я видела ее слова обо мне — что мой танец ей противен, что у меня психологические проблемы и прочее. Это придало мне лишней мотивации. Я хотела завершить бой побыстрее и показать, у кого тут проблемы. Надеюсь, теперь ей понятно. При этом у меня нет ничего личного к ней и к России вообще. Достаточно сказать, что я фанатка Хабиба и мечтаю когда-нибудь с ним встретиться».

Айлин Перез
Дарья Железнякова
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости