Аргентинка унизила русскую соперницу. Перес станцевала тверк над головой поверженной Железняковой

Так она отомстила за нелицеприятные высказывания.

Вечером 28 сентября состоялся турнир UFC Fight Night в Париже, в главном событии которого Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде. А в прелимах прошел бой россиянки Дарьи Железняковой против представительницы Аргентины Айлин Перес.

Для Железняковой этот бой стал вторым в UFC — в дебюте она победила Монсеррат Рендон единогласным решением судей. Всего профессиональная карьера Дарьи перед боем с Перес состояла из девяти побед и одного поражения, которое девушка потерпела на турнире Ares FC от Мелиссы Маллинс.

Айлин Перес выступает в UFC уже два года, и бой против Железняковой стал для нее пятым. Перед поединком она находилась на 15-й строчке рейтинга благодаря серии побед. Аргентинка уже успела стать заметной в UFC — не столько из-за успехов в клетке, сколько из-за необычного танца, который Перес исполняет на дуэли взглядов и после побед. Айлин танцует тверк, в котором активно задействованы ягодицы — это выделило ее среди остальных девушек-бойцов.

Железнякова перед поединком фишку соперницы не оценила. «Не особо поддерживаю тверк, — сказала девушка Meta MMA. — Дома уместно, но не на публике. Как-то я видела с ней ролик. Она с таким омерзительным лицом танцевала тверк, что это вызвало у меня отвращение».

На официальной церемонии взвешивания у Перес возникли проблемы. Девушка не только не смогла уложиться в лимит весовой категории, но и весогонкой довела себя до изнеможения: она едва стояла на весах и тряслась от судорог. Перевес в 227 граммов должен был стоить ей части гонорара.

Но в бою аргентинке это не помешало: поединок Железняковой и Перес завершился уже в первом раунде. По истечении четвертой минуты Перес поймала соперницу на ручной треугольник, и вскоре Дарья постучала. Сразу после того как рефери остановил бой, аргентинка вскочила на ноги и принялась трясти ягодицами над головой поверженной Железняковой. Дарья на этот выпад не отреагировала — спустя пару минут девушки обнялись и поблагодарили друг друга за бой.

Перес объяснила свой поступок на пресс-конференции. Оказалось, ее задели негативные слова соперницы о тверке.

«Тверк — моя фишка в UFC, в этом нет каких-то особых смыслов, я танцую так и на взвешивании, — сказала Айлин. — Сегодня же мне хотелось это сделать специально. Я видела ее слова обо мне — что мой танец ей противен, что у меня психологические проблемы и прочее. Это придало мне лишней мотивации. Я хотела завершить бой побыстрее и показать, у кого тут проблемы. Надеюсь, теперь ей понятно. При этом у меня нет ничего личного к ней и к России вообще. Достаточно сказать, что я фанатка Хабиба и мечтаю когда-нибудь с ним встретиться».