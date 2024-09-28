Начинала в боксе и добралась до UFC: биография российского бойца Дарьи Железняковой

История восходящей звезды ММА.

Дарья Железнякова

Дата рождения: 23 января 1996 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Вид спорта: ММА

Категория: женский легчайший вес

Рост: 175 см

Профессиональный рекорд (на сентябрь 2024): 9-1-0

Детство

Железнякова родилась в Санкт-Петербурге. В детстве она часто дралась в школе, заступаясь за подруг и одноклассниц. В 15 лет начала заниматься боксом, позже стала осваивать кикбоксинг.

Железнякова является выпускницей спортивной школы олимпийского резерва ФАУ МО РФ ЦСКА. Позже она закончила Университет имени Лесгафта.

Начало профессиональной карьеры

Железнякова неоднократно участвовала в чемпионатах России по кикбоксингу. В 2014 и 2019 годах девушка завоевала золото в категории К-1, в 2015-м — серебро. Кроме того, в 2018 году в категории фулл-контакт она заняла первое место на чемпионате России, стала победительницей Кубка мира и третьей на чемпионате Европы. Также Дарья дважды становилась чемпионкой России по панкратиону, а в 2019 году выиграла чемпионат мира. Тогда же она начала выступать в смешанных единоборствах.

Переход в ММА давался Дарье непросто. Она признавалась, что через силу заставляла себя ходить на тренировки по бразильскому джиу-джитсу, но позже полюбила этот вид спорта.

«Изначально я планировала перейти из любительского в профессиональный бокс, но изучив ситуацию и свои перспективы в женском профессиональном боксе... Не было подходящих менеджера и команды. И уже тогда я следила за ММА, но понимала, что для участия в смешанных единоборствах мне надо овладеть грэпплингом и вольной борьбой. А это очень непросто», — рассказывала спортсменка в 2023 году.

Тогда же она говорила: «Мне пришлось пройти непростой путь при переходе в ММА. Самое сложное — освоение борьбы. Мне безумно повезло, что я встретила на своем пути Шарапа Гитинова, который привил мне любовь к вольной борьбе, которую пока не видно по моим выступлениям (смеется). Очень сложно мне давалась борьба в партере. У меня как у типичного боксера и ударника было отвращение к борьбе на полу. Мне это было психологически тяжело. Где-то первые полгода-год я сквозь слезы ходила на тренировки по бразильскому джиу-джитсу, понимая, что мне это нужно. Я заставляла себя через не хочу. Мне настолько это не нравилось и бесило. Просто я любила бокс. А сейчас, как ни странно, ударка мне поднадоела, и мне нравится джиу-джитсу. Я тащусь от тренировок по джиу-джитсу. Со временем все стерпится-слюбится».

Первый поединок в ММА Железнякова провела в Санкт-Петербурге на турнире Git Sech Pro: Time of New Heroes, победив Оксану Павловскую техническим нокаутом. Спустя полгода последовала победа над Дариной Маздюк единогласным решением судей. В 2020 году Железнякова техническим нокаутом победила Ирину Киселову и Гезаль Зутову.

В 2021 году Железнякова провела два боя в Open Fighting Championship. В июле она взяла верх в противостоянии с Андреиной Реис Реплохо единогласным судейским решением, а в декабре победила Мерурет Ибраеву техническим нокаутом и завоевала чемпионский пояс Open FC.

Железнякова переехала во Францию и начала выступать на турнирах Ares, тренируясь под руководством известного тренера Фернанда Лопеса. Этот специалист работает со звездой UFC Сирилом Ганом, а ранее был тренером Фрэнсиса Нганну.

В 2022 году Дарья единогласным решением судей победила Лиану Джоджуа, а затем техническим нокаутом уступила Мелиссе Диксон. После победы техническим нокаутом над Мари Луазо россиянка довела свой профессиональный рекорд до 8-1 и получила приглашение от UFC.

Фернанд Лопес и Дарья Железнякова. Фото соцсети

В UFC

«Это очень приятная и яркая новость. Мне написал мой тренер и со-менеджер Фернанд Лопес в мессенджере. Он предложил созвониться в 12 ночи. И говорит: «У меня есть хорошие новости». Хотя у меня были небольшие догадки, что это мог быть контракт с UFC. И когда он мне сообщил о подписании, я заревела. Я была очень-очень рада. Хотя признаюсь, что после, так скажем, этих первых слез мне верилось не до конца, но далее UFC начал присылать официальные бумаги», — рассказывала Железнякова в интервью сайту «Матча».

Первый бой в UFC Железнякова провела в марте 2024 года в андеркарде турнира Рибас — Намаюнас в Лас-Вегасе — ей противостояла мексиканка Монсеррат Рендон. По итогам трех раундов Дарья одержала победу единогласным решением судей, хотя провела поединок с серьезной травмой связок колена.

«Думала, что выступлю по-другому, но получилось так из-за обстоятельств. Мне не дали визу во Францию, где я планировала готовиться. Пришлось работать с тренером, который меня не знает. Я пошла к борцам повышать свой уровень. На протяжении недели у меня болело колено. Сделали МРТ и выяснили, что у меня порваны крестообразные связки: «Одно резкое движение, и ты ляжешь на операцию». Я уже год не дралась и понимала, что не могу сняться. Пришлось пройти некоторые процедуры. Если исходить из этого, я почти не боролась. Если все суммировать, бой сложился отлично. Мне нельзя было бороться и бить ногами», — рассказывала Железнякова в интервью Metaratings.

Второй бой Железняковой в самой популярной ММА-лиге мира — с аргентинкой Айлин Перез в предварительном карде UFC Fight Night 243. Турнир 28 сентября принял Париж.

Достижения

Чемпионка OFC — Open Fight Championship (один раз — 2021)

Чемпионка России по кикбоксингу — К1 (2014, 2019)

Чемпионка России по кикбоксингу — фулл-контакт (2018)

Победительница Кубка мира по кикбоксингу — фулл-контакт (2018)

Чемпионка России по панкратиону (2019)

Чемпионка мира по панкратиону (2019)

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Сколько зарабатывает Железнякова

По доступным данным, бой с Мари Луазо в последнем поединке перед дебютом в UFC принес Железняковой 16 тысяч евро. Гонорар за поединок с Рендон составил 24 тысячи долларов. По словам Дарьи, она потратила полученные деньги на поездку в Таиланд, а также выплатила долги.

Личная жизнь

Железнякова сосредоточена на карьере, из-за чего у нее остается мало свободного времени на личную жизнь.

«Во время активной подготовки к боям я себе не позволяю никаких кафе, кино. В 10 часов строго ложусь спать. Какие тут могут быть встречи? А после тренировок бегу к своей [собаке] Арнике и котику», — признавалась Дарья в интервью «КП Санкт-Петербург».

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