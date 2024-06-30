«Перейра не работал с борцами». Тренер Магомеда Анкалаева знает, как победить чемпиона UFC

Сухраб Магомедов видит ключи к победе над Поатаном.

Утром 30 июня состоялся турнир UFC 303, в главном событии которого Алекс Перейра провел вторую защиту пояса в полутяжелом весе, нокаутировав Иржи Прохазку в начале второго раунда. После поединка бразилец ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, в том числе речь зашла и о россиянине Магомеде Анкалаеве.

— Понятно, что тебе нужно будет пересмотреть бой, но какие у тебя мысли и эмоции сейчас?

— Ну конечно, я очень рад, потому что все прошло хорошо, стратегия сработала. Работа, которую мы проделали, была правильной. Понятно, что это была не идеальная ситуация, не идеальные обстоятельства, в которых я принял этот бой. Но я увидел, что это большая возможность, и я просто не мог ее упустить. И я говорил во всех интервью, что я хорошо тренировался, что я готов к этому бою, но все равно многие люди говорили, что я допускаю большую ошибку, что я сумасшедший, что принял этот бой. Я отвечал на это, что в воскресенье мы все увидим. Если я не готов к бою, в воскресенье вы это увидите. И вы все увидели.

— В конце первого раунда было небольшое замешательство. Ты уронил его, и из-за шума люди не услышали гудок, подумали, что бой окончен. Ты тоже так подумал?

— Нет, я услышал, что раунд закончился, и я знаю, что по правилам, если он в состоянии подняться на ноги, то бой продолжится. Так что я не собирался оспаривать это, и между раундами в углу я даже сказал своим тренерам, что сейчас он восстановится и попрет вперед с новыми силами, будет более агрессивным. Хотя в итоге вышло не так, я все равно был начеку, сохранял спокойствие, был готов к тому, что он будет атаковать. В итоге я сам смог поймать его хорошими ударами и доказать, что я был готов к этой возможности.

— Этот хай-кик — ты знал перед началом второго раунда, что пробьешь его? Или почувствовал это в моменте?

— Нет, вообще, когда я был в раздевалке, я общался со своими тренерами, и Плинио показал мне один момент, где Иржи разминается перед боем. Я увидел, что он отрабатывает контратаку на калф-кики, он хочет защититься и пойти в атаку. Но я сказал Плинио, что у него неправильный тайминг. Я увидел, что он слишком сфокусирован на этом, все его внимание зациклено на калф-киках. Так что я решил, что попробую пробить его хай-киком, и получилось.

Алекс Перейра. Фото Соцсети

— Единственный, кого ты еще не побил из топ-5 и кто выходит не после поражения, — это Магомед Анкалаев, который идет на серии из 12 боев без поражений. Считаешь ли ты, что он достоин биться за титул?

— Да, я думаю, все достойны, но это решение принимаю не я, так что этот вопрос лучше задавать Дане Уайту. Я готов ко всему.

— А я как раз его спросил, и он сказал, что, если ты захочешь, они сделают этот бой.

— Я готов.

После боя интервью «Спорт-Экспрессу» дал тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов — он поделился впечатлениями от поединка Перейры и Прохазки, а также рассказал о том, как Магомеду стоит действовать против бразильца.

— Что с Прохазкой в этом бою случилось?

— Как я и говорил, он не научился бороться. А Перейра уже нашел к нему ключ, легко обыграл его. Как я понял, он вообще не работает над техникой своей. Ни над ударами, ни над борьбой. Он не изменился в лучшую сторону вообще. Мне даже показалось, что он вообще какой-то сам не свой был. Того огня не было, как он в предыдущих боях выходил, дрался. Как он напирал на своих соперников — такого уже не было.

— А выступление Алекса какое впечатление произвело?

— Мне понравилось именно то, что он ментально был очень готов хорошо к этому бою. Видно было: он сконцентрирован на сопернике, четко подошел. Он был уверен в себе. Как я и говорил, наверное, он понял, что Прохазка ему ничего не сможет противопоставить.

— Как быть с его контрпанчами? Он снова зацепил левым хуком в самом конце первого раунда.

— Не работать в этой дистанции, наверное. Он хорошо работает в ближней дистанции и средней дистанции. Но я не видел, что он с кем-то работал именно в дальней дистанции. И он не работал с борцом. Сейчас в этом весе нет ни одного борца хорошего, который может его повалить, держать, работать.

— Блаховича вы к таким не относите?

— Блахович тоже работает в средней дистанции. Я думаю, если Блахович как-то правильно подошел бы к бою, тактику выбрал другую, он смог бы выиграть. Если бы он дал акцент на борьбу, больше работал от борьбы, уходы в клинч именно, что-то такое...

— Если будет бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой, ваша ставка на дальнюю дистанцию и на вхождение в борьбу?

— Да, вхождение в клинч, именно. Думаю, это будет ключ к победе.

— А перебить Алекса Перейру в стойке — это вообще реально? И нужно ли это пытаться делать?

— Если бы, например, я работал бы, я как-то мог бы сказать, что я смог бы его перебить. Потому что он открыто тоже работает — для меня тоже удобно будет с такими работать. Я не могу сказать, как другой человек будет работать. У Магомеда есть свои бреши, над которыми нужно работать, оттачивать технику, оттачивать защиту. Магомед может работать хорошо. Ролик такой был, где он с Сосланом Асбаровым работал очень хорошо именно в средней дистанции тоже. Были какие-то мелкие ошибки именно в плане защиты, а в плане техники, в плане того, что он может ударить сильно на той же самой короткой и средней дистанции, ничем не уступает.

— Вы как думаете, будет бой Магомеда с Алексом Перейрой? Сделают его в UFC? Сейчас была пресс-конференция — Дана Уайт сказал, что это хорошая идея. Но он так это сказал — не в смысле прямо «вау, мы это точно будем делать».

— Дана — он бизнесмен. Он будет делать все, чтобы продать этот бой с Перейрой подороже. Сейчас они там высказывались насчет перехода Перейры в тяжелый вес. Если это людям будет интересно, если они этот бой смогут дороже продать, я думаю, они сделают этот бой. Но и бой с Магомедом тоже мы не исключаем, потому что они уже говорили об этом нам через менеджера. Сейчас будем ждать предложения.

— Вы имеете в виду, что этот бой мог состояться в апреле? Просто тогда был Рамадан, не было возможности хорошо подготовиться.

— Да, они предлагали, но тогда там вот эти обстоятельства были, где мы отказались от боя. Магомед не принял бой, потому что был Рамадан, потому что не было возможности. Сейчас посмотрим, подождем, увидим. Думаю, этот бой состоится, Иншалла.

— После боя с Блаховичем казалось, что Мага его [Перейру] без проблем съест. Идет время, и Перейра доказывает, что он — очень крепкий орешек. А у вас как?

— Не, я тоже думаю, что он физически крепкий парень. Когда человек занимается в принципе всю свою жизнь, он не может быть слабым человеком. Просто к нему надо найти подход и поработать. Я думаю, и ментальная составляющая играет свою роль: он хорошо ментально подходит к боям, уверен в себе, уверен в своих силах. Поэтому и соперник должен правильно подойти к бою, правильные сделать акценты именно на то, что нужно делать в бою с ним. Это борьба, дистанция, защита от его лоу-киков. Если, короче, мой ученик будет слушать меня, он выиграет. (Смеется.)

— А если к нему готовиться, то какие спарринг-партнеры нужны?

— Ударники. Ударники в Дагестане есть тоже неплохие. У нас хорошая школа тайского бокса всегда была в Дагестане — тот же самый «Скорпион», где я сам тренировался. Там тоже были хорошие ребята. У нас есть хорошие ребята и в тайском боксе, и в ушу-саньда. Я думаю, с этим проблем не будет.