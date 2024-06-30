«По боксу с Федором? Без проблем!» Орловский ушел из UFC и готов выступить в России

Белорусский экс-чемпион UFC не против побоксировать с Федором Емельяненко.

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 303, в главном событии которого Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и во второй раз защитил пояс в полутяжелом весе. А в прелимах выступил Андрей Орловский — поединок против словака Мартина Будая стал для белоруса 42-м в UFC.

Орловский проиграл Будаю раздельным решением судей, хотя выглядит такой результат довольно спорным. Например, на сайте MMA Decisions семь из 12 независимых журналистов выбрали победителем Орловского. Андрей потерпел четвертое поражение подряд. Еще перед поединком он не исключал, что покинет UFC, а на пресс-конференции после турнира Дана Уайт подтвердил, что в его промоушене бывший чемпион больше выступать не будет.

При этом заканчивать карьеру 45-летний Орловский не планирует. В интервью «СЭ» белорусский боец говорил, что у него уже есть предложения о том, где продолжить карьеру после UFC. Орловский заявил, что его менеджеры в процессе переговоров c UFC и другими лигами — где предложат лучше условия, там он и продолжит карьеру. Речь именно о зарубежных лигах, но Орловский не исключает, что выступит в России, так как контракт не будет эксклюзивным, как в UFC.

— Когда Федор сказал, что он хочет сделать бой по боксу, я подумал, что бой с Орловским — то было бы мегасобытие в России.

— Спасибо. А мне сказали, что он хочет с Майком Тайсоном подраться.

— Вы были бы не против такого поединка? На РЕН ТВ, грубо говоря.

— Если на РЕН ТВ, без проблем.

— Вы сейчас в какой форме находитесь?

— Нормально все, все хорошо. Этот кэмп хороший был, без заморочек, стрессовых ситуаций.

Андрей Орловский уже проводил поединок с Федором Емельяненко. Это было в январе 2009 года на турнире Affliction 2. Тогда Последний Император нокаутировал белоруса в первом раунде.