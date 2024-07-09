Биография Макса Холлоуэя: жизнь и карьера бывшего чемпиона UFC

История американского бойца ММА.

Джером Макс Холлоуэй

Прозвище: Благословенный

Дата рождения: 4 декабря 1991 года

Место рождения: США, Гонолулу

Рост: 180 см

Вид спорта: ММА

Рекорд в ММА (на июнь 2024 года): 26-7

Детство и юность Макса Холлоуэя

Будущий боец UFC с самоанскими и английскими корнями родился и вырос в городе Ваианае (Гавайи). Детство Макса было непростым — оба его родителя употребляли запрещенные вещества. Воспитанием Холлоуэя занимались бабушка и дедушка.

«Я не могу сказать, что у меня было плохое детство. У нас всегда была горячая вода и еда на столе. Я безумно люблю своих бабушку и дедушку, сделаю для них все что угодно. Но мои родители, не хочу их осуждать ни в коем случае, но они были сумасшедшими. В смысле, моя мать исчезала из дома на три дня, на неделю. Наркотики всегда были рядом», — рассказал Холлоуэй в интервью экс-чемпиону UFC Тайрону Вудли.

Впоследствии мама смогла вылечиться, а вот отец Макса ушел из семьи. Сам Холлоуэй нашел себя в драках. У него были на то свои причины — помимо того, что бои были частью культуры островов.

«Кто не хочет научиться драться? Это невероятно круто — знать, что ты можешь постоять за себя. И некоторые из дерущихся парней были не самыми привлекательными в мире, но у них были девушки. Я подумал, что смогу защитить себя и найти подружку», — приводит Fightersonlymag слова Холлоуэя.

В 16 лет Макс решил пойти в спортзал в нескольких минутах ходьбы от своего дома. Через три дня ему предложили провести бой по кикбоксингу на выходных, и Холлоуэй согласился.

«Я планировал пойти на бой и заплатить 30 баксов за билет. Они сказали, что я могу драться бесплатно, и я подумал: «Круто, я буду драться». В итоге я победил и сказал всем, что стану бойцом. Это разожгло огонь. И ничто не могло его погасить», — вспоминал Холлоуэй для Fightersonlymag.

Макс Холлоуэй. Фото USA Today Sports

Спортивная карьера Макса Холлоуэя

Через пару лет после окончания средней школы Холлоуэй стал профессионалом в ММА. В 2010 и 2011 годах начинающий боец выступал в чемпионатах X-1 и UIC, к 19 годам заработал рекорд 4-0. В 2012 году гаваец попал в тренировочный лагерь Джереми Стивенса в качестве спарринг-партнера. Там его и заметили представители самого известного промоушена. Вскоре Макс подписал контракт с UFC. В первом поединке в лиге в феврале 2012 года дебютант потерпел поражение от Дастина Порье болевым приемом.

«Дастин Порье был моим дебютом и поражением. Я учусь с каждым боем. Каждый раз я чему-то учусь. Единственное, на что я способен, — это учиться. Я попал в UFC в 20 лет и думал, что я лучший в мире. Но я набил свои шишки. Теперь же я покоряю крутые склоны. Жизнь прекрасна», — заявил Холлоуэй Fightersonlymag.

В том же году Макс сумел одержать три победы подряд и взял верх в боях против Пэта Шиллинга, Джастина Лоуренса и Леонарда Гарсиа. В 2013 году Холлоуэй проиграл Деннису Бермудесу и Конору Макгрегору раздельным и единогласным решениями судей соответственно. После этого гавайца с рекордом 7-3 начали списывать со счетов, но он не сдавался.

«Я только начинал, когда случилось поражение Макгрегору. Моя история доказывает, что, если у тебя есть мечта, ты никогда не должен от нее отказываться. Ситуация кажется непростой, но настоящие чемпионы проигрывают, а затем отряхиваются и снова поднимаются», — заявил впоследствии Холлоуэй.

После поражения Макгрегору Макс провел самую длинную победную серию в карьере: Холлоуэй выиграл 13 боев с начала 2014-го по конец 2018 года. Причем десять из этих побед — нокаутами или сабмишенами. В число его «жертв» на пути к рекорду 20-3 вошли Уилл Чоп, Андре Фили, Клэй Коллар, Акира Корассани, Коул Миллер, Каб Свонсон, Чарльз Оливейра, Джереми Стивенс, Рикардо Ламас, Энтони Петтис, Жозе Альдо (дважды) и Брайан Ортега.

В декабре 2016 года Холлоуэй победил Петтиса и завоевал титул временного чемпиона UFC в полулегком весе. В июне 2017 года Макс нокаутировал Альдо и стал четвертым чемпионом лиги в полулегком весе. В декабре того же года гаваец выиграл реванш с Жозе и защитил титул, а в декабре 2018-го сохранил пояс в поединке с непобежденным претендентом Ортегой.

В апреле 2019-го Холлоуэй проиграл Порье в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе. В июле боец сумел защитить титул в полулегком весе в поединке с Френки Эдгаром, а в декабре — утратил его в противостоянии с Александром Волкановски и довел свой рекорд до 20-4.

В июле 2020-го Холлоуэй проиграл Волкановски в реванше. В 2021 году гаваец победил Келвина Каттара и Яира Родригеса. В 2022-м Макс провел единственный бой — в июле в третий раз сошелся с Волкановски и снова уступил. В 2023-м боец выиграл оба поединка — против Арнольла Аллена и Чон Чхана Сона по прозвищу Корейский Зомби.

В апреле 2024 года Холлоуэй провел бой против Джастина Гейджи за титул BMF (в мягком переводе — самому плохому парню) на UFC 300. Благословенный одержал яркую победу в финальной рубке, нокаутировав Хайлайта на последней секунде пятого раунда.

Достижения Макса Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в полулегком весе

Обладатель титула BMF в UFC

Первый боец в истории UFC, кто выиграл титульный бой нокаутом киком в корпус (в бою с Петтисом)

Одержал больше всего побед в истории UFC до наступления 30 лет

Личная жизнь Макса Холлоуэя

Свою любовь боец встретил на родных Гавайских островах. В 2012 году Холлоуэй женился на гавайской модели Каимане Паалухи. В том же году у пары родился первенец — мальчика назвали Раш. Причем малыш появился на свет за несколько часов до того, как его отец получил контракт с самым известным в мире промоушеном.

По мере взросления Макс начал брать сына на турниры. Мальчику даже дали прозвище, созвучное отцу, — так Раш стал Мини-благословенным. Холлоуэй-младший занимается регби и джиу-джитсу. Однако боец не хочет, чтобы сын связал жизнь со спортом, — он видит его врачом.

«Сейчас он говорит мне, что хочет стать бойцом, но я надеюсь, что такого не будет. Хочу, чтобы он стал врачом. Я пытаюсь заработать деньги, чтобы отправить его на учебу. Когда в старости я буду с побитым от бесконечных схваток телом, у меня под рукой будет бесплатный доктор. Это выигрышная ситуация для всех», — приводит Fightersonlymag слова Холлоуэя.

Социальные сети Макса Холлоуэя

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