Сегодня, 19:00

Асу Алмабаев против Алекса Переза: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Асу Алмабаев и Алекс Перез встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Американец Алекс Перез и казахстанец Асу Алмабаев встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 21.00 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Перез одержал 25 побед и потерпел 9 поражений в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 168 см, размах рук — 165 см. В рекорде Алмабаева — 22 победы и 3 поражения, его рост и размах рук составляют 165 см.

Алекс Перез
Асу Алмабаев
