Жаилтон Алмейда подерется с Александром Романовым 1 июня на UFC 302

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе бразилец Жаилтон Алмейда (20-3) проведет следующий поединок против 13-го номера рейтинга в тяжелом весе молдаванина Александра Романова (17-2) 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Ньюарке, США. Об этом сообщает Ag. Fight.

Алмейда в прошлом бою потерпел поражение от Кертиса Блейдса (18-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Романов прошлый бой выиграл у Благоя Иванова (19-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 1 июля 2023-го на UFC on ESPN 48 в UFC Apex в Парадайсе, США.