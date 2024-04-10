Роман Копылов подерется с Сезаром Алмейдой 1 июня на UFC 302

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) проведет следующий поединок против бразильца Сезара Алмейды (5-0) 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Ньюарке, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Копылов проиграл Энтони Эрнандесу (12-2) сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Алмейда дебютировал в UFC 6 апреля на UFC Fight Night 240, одолев Дилана Будку (7-3) техническим нокаутом во втором раунде.