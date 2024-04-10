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Сегодня, 07:30

Роман Копылов подерется с Сезаром Алмейдой 1 июня на UFC 302

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) проведет следующий поединок против бразильца Сезара Алмейды (5-0) 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Ньюарке, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Копылов проиграл Энтони Эрнандесу (12-2) сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Алмейда дебютировал в UFC 6 апреля на UFC Fight Night 240, одолев Дилана Будку (7-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Роман Копылов
Сезар Алмейда
UFC
ММА
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