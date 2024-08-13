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Сегодня, 11:12

Яна Сантос: «Мне помогал муж в подготовке к бою с Чендлер»

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Российский боец смешанных единоборств Яна Сантос прокомментировала победу над американкой Челси Чендлер.

«У меня никогда не было проблем с весом, но соперница не уложилась на 5 фунтов. Победа — это очень приятно вне зависимости от серий поражений до того. Мне помогал много в подготовке муж Тьяго и во время поединка. Благодаря ему я смогла победить», — приводит слова Сантос Vprognoze.ru.

На счету Сантос 15 побед и 8 поражений в карьере.

Источник: Vprognoze.ru
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