Яна Сантос: «Мне помогал муж в подготовке к бою с Чендлер»

Российский боец смешанных единоборств Яна Сантос прокомментировала победу над американкой Челси Чендлер.

«У меня никогда не было проблем с весом, но соперница не уложилась на 5 фунтов. Победа — это очень приятно вне зависимости от серий поражений до того. Мне помогал много в подготовке муж Тьяго и во время поединка. Благодаря ему я смогла победить», — приводит слова Сантос Vprognoze.ru.

На счету Сантос 15 побед и 8 поражений в карьере.