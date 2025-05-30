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Ян подерется с Макги 26 июля в Абу-Даби

Евгений Козинов
Корреспондент

Менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов сообщил, что россиянин проведет бой против американца Маркуса Макги на турнире UFC 26 июля в Абу-Даби.

«Просили на эту дату Кори Сэндхагена в качестве соперника. Но не получилось. Соперником будет Макги», — цитирует ТАСС Абдрахманова.

В своем последнем бою на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре Ян победил единогласным решением экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

32-летний Ян за карьеру одержал 18 побед и потерпел 5 поражений. У 35-летнего Макги — 10 побед и 1 поражение.

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Источник: ТАСС
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