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Пимблетт заявил, что готов подраться с Илией Топурией

Сергей Ярошенко

Боец UFC Пэдди Пимблетт рассказал, когда и где хотел бы провести следующий поединок.

«Надеюсь провести следующий бой в октябре в Абу-Даби. Именно тогда вернусь в октагон. Думаю, что Илия может бросить мне вызов, если победит Оливейру. Я бы с удовольствием побил его, если станет чемпионом. С удовольствием сразился бы с ним в любом случае, но ему уже назначили поединок. Так что, думаю, моим оппонентом станет Джастин Гэтжи, скорее всего», — цитирует Пимблетта BBC.

На счету 30-летнего англичанина 23 победы в ММА при 3 поражениях.

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Пэдди Пимблетт
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