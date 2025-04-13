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13 апреля, 13:57

Василевский: «Почему если русские забрали пояса, UFC снова не может прийти в Россию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский в разговоре с «СЭ» оценил шансы на возвращение UFC в Россию.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия работает над возвращением UFC в страну.

«Почему я должен в это не верить? UFC был в России и не один раз. Почему не может вернуться. В чем проблема возвращения? Я ее вообще как бы не вижу. Русские же бойцы дерутся, становятся чемпионами. Почему если русские забрали пояса, UFC снова не может прийти в Россию. Не вижу здесь никаких проблем вообще. Думаю, что это вопрос времени. Не то что в России, во всех странах любят единоборства. Мне кажется, здесь мероприятия будут пользоваться большой популярностью», — сказал Василевский «СЭ».

Последний раз турниры UFC проводились в России в 2019 году. Тогда шоу дважды прошли в Москве и один раз — в Санкт-Петербурге.

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