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13 апреля, 12:02

Глава РФПИ Дмитриев заявил о ведущейся работе по возвращению UFC в Россию

Алина Савинова
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия работает над возвращением UFC в страну.

Об этом он упомянул в своих соцсетях, комментируя публикацию с видео, где президент США Дональд Трамп в качестве гостя выходит к арене Kaseya Center 314-го номерного турнира UFC в Майами.

«Вот это появление! Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Это может произойти скоро», — написал Дмитриев.

Последний раз турниры UFC проводились в России в 2019 году. Тогда шоу дважды прошли в Москве и один раз — в Санкт-Петербурге.

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