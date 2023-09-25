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25 сентября, 20:55

Вячеслав Борщев подерется с Назимом Садыховым 11 ноября на UFC 295

Давид Хачатрян
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31-летний россиянин Вячеслав Борщев (7-3) проведет пятый бой в UFC против представителя Азербайджана 29-летнего Назима Садыхова (9-1) 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил Садыхов в соцсетях.

Борщев выиграл в UFC два боя, а два — проиграл. В прошлом поединке он победил Хайисаера Махешата (9-3) и получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера». Поединок состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Садыхов провел в UFC два боя и оба выиграл. В прошлом бою он одолел Терренса Маккинни (14-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 15 июля на UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе, США.

Вячеслав Борщев
UFC
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