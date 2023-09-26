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Сегодня, 07:27

Гамрот обратился к Евлоеву: «Ты — мужик!»

Давид Хачатрян
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Польский легковес UFC Матеуш Гамрот (23-2) ответил 29-летнему российскому бойцу полулегкого веса Мовсару Евлоеву (17-0), который помогал поляку готовиться на бой с Рафаэлем Физиевым (12-3).

«Спасибо, брат! Ты — мужик! Мовсар, увидимся в следующий раз», — написал Гамрот в соцсети X.

Гамрот победил Рафаэля Физиева (12-3) техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Матеуш Гамрот
Мовсар Евлоев
Рафаэль Физиев
UFC
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