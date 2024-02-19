Волкановски: «Я три раза давал шанс Холлоуэю, и я заслужил получить свой реванш»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) заявил, что хочет получить реванш с новым чемпионом дивизиона Илией Топурией (15-0).

«Он проделал отличную работу и все, что я могу сделать — это поздравить его, — сказал Волкановски на пресс-конференции. — Я долгое время был чемпионом, поэтому хочу получить реванш. Я три раза давал шанс Максу Холлоуэю, и я заслужил получить свой реванш. В следующий раз все будет по-другому. Хочу ли я подняться в легкий вес? Прямо сейчас я думаю о реванше [с Топурией]. Судя по всему, он хочет драться в Испании, тогда погнали».

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.