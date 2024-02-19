Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:07

Волкановски: «Я три раза давал шанс Холлоуэю, и я заслужил получить свой реванш»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) заявил, что хочет получить реванш с новым чемпионом дивизиона Илией Топурией (15-0).

«Он проделал отличную работу и все, что я могу сделать — это поздравить его, — сказал Волкановски на пресс-конференции. — Я долгое время был чемпионом, поэтому хочу получить реванш. Я три раза давал шанс Максу Холлоуэю, и я заслужил получить свой реванш. В следующий раз все будет по-другому. Хочу ли я подняться в легкий вес? Прямо сейчас я думаю о реванше [с Топурией]. Судя по всему, он хочет драться в Испании, тогда погнали».

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

4
0
Читайте также
В Магнитогорске завершились соревнования фигуристов на Спартакиаде
Роддик поспорил с Такером о безопасности в Москве
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикрев: «На Волкановски повлияли поражения от Махачева»

Илия Топурия не готов дать реванш Волкановски: «Время двигаться дальше»
Новости
RSS RSS
Все новости