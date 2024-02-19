Бикрев: «На Волкановски повлияли поражения от Махачева»

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев считает, что два поражения от Ислама Махачева повлияли на то, что Алекс Волкановски уступил Илие Топурии.

Волкановски проиграл Топурии нокаутом во втором раунде главного поединка турнира UFC 298, который состоялся 18 февраля.

«Топурия удивил — был заряжен и подготовлен, вышел с планом на бой, где все разложено по полочкам. Наверное, у Волкановски уже нет такой мотивации. Его заряженности я не увидел. Думаю, также сказались поражения от Махачева. Теперь Алекс вылетел из титульной гонки. Непонятно, что ждет его впереди. Для Топурии же открываются новые горизонты для противостояний. Интересно, была ли эта победа случайностью или он действительно настолько крутой», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

Топурия благодаря победе над Волкановски стал новым чемпионом UFC в полулегком весе.