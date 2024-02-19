Илия Топурия не готов дать реванш Волкановски: «Время двигаться дальше»

Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) считает, что нужно дать шанс бойцам нового поколения драться за титул чемпиона.

«Он (Волкановски. — Прим. «СЭ») хороший парень, я думал, что дам ему реванш, но в то же время пришло время двигаться дальше. Нужно навести порядок в дивизионе, пришло время молодых бойцов. Как бы то ни было, моя задача — драться. Кого бы мне не предложили, я буду драться», — сказал Топурия на пресс-конференции UFC.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.