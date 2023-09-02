Волкан Оздемир: «План был следить за ритмом Гуськова и сохранять терпение. Мы поймали его в ловушку»
Оздемир прокомментировал досрочную победу над Гуськовым на турнире UFC Fight Night 226
Швейцарский боец Волкан Оздемир прокомментировал свою досрочную победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым на турнире UFC Fight Night 226 в Париже.
«Спасибо моей команде, All Stars, я работаю с ними уже три года. Я упорно трудился над моей борьбой и стойкой, и рад, что работа дала плоды. План был в первом раунде острожно следить за его ритмом, я знал, что он никогда не доходил до третьего раунда. Я планировал держать мою дистанцию, сохранять терпение и где-нибудь в итоге подловить его, что я и сделал», — сказал боец во время октагон-интервью.
Поединок Оздемир — Гуськов завершился в первом раунде после удушающего приема.
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