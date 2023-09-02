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Сегодня, 23:30

Ган — Спивак: прямая трансляция главного боя UFC Fight Night 226

Ган подерется со Спиваком на UFC Fight Night 226 2 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Спивак.
Фото MMABoxing

В ночь со 2 на 3 сентября, Сириль Ган подерется с Сергеем Спиваком в главною бою вечера UFC Fight Night 226. Поединок в тяжелой весовой категории (до 120 кг) пройдет на «Аккор Арене» в Париже. Ориентировочное время начало боя — 00.30 по московскому времени.

Трансляцию поединка Ган — Спивак покажут на телеканалах «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 23.45 мск. Также поединок можно посмотреть через официальное приложение промоушена UFC Fight Pass.

В активе французского бойца 13 боев (11 побед и 2 поражения). Ган проиграл в крайнем поединке Джону Джонсу на турнире UFC 285.

Молдавский боец провел 19 боев, в которых одержал 16 побед и 3 поражения. Предыдущий поединок провел в феврале этого года против Деррик Льюис на турнире UFC Fight Night 218, где победил сабмишеном.

Сергей Спивак
ММА
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