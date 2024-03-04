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4 марта, 14:00

Петр Ян — Сун Ядун: дата и время начала боя в турнире UFC 299

Ян проведет поединок против Ядуна в турнире UFC 299 10 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Российский боец Петр Ян проведет поединок против китайца Суна Ядуна в рамках турнира UFC 299 в ночь на 10 марта. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Kaseya Center» в Майами (США). Бой Ян — Ядун ожидается в 06.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. В прямом эфире видеотрансляцию в полном объеме покажет телеканал «Матч! Боец», основной кард бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также следить за поединками UFC 299 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Прогноз и ставки на бой читайте в нашем материале.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Петр Ян
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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