Российский боец Петр Ян проведет поединок против китайца Суна Ядуна в рамках турнира UFC 299 в ночь на 10 марта. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Kaseya Center» в Майами (США). Бой Ян — Ядун ожидается в 06.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. В прямом эфире видеотрансляцию в полном объеме покажет телеканал «Матч! Боец», основной кард бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также следить за поединками UFC 299 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Прогноз и ставки на бой читайте в нашем материале.

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