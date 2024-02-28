Российский боец UFC Алексеева рассказала об отношении к критике

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, как относится к критике после поединков.

«Если боец проиграл, на него столько фигни обрушивается, просто нереально. Самое удивительное, что я сама с этим столкнулась. Когда ко мне подходят и говорят: «Ты проиграла, тебе надо ударку добавить», хотя последний бой я проиграла в партере, по сути, контроль отдала. Бывает такое, что хочется просто на три буквы послать. Этот человек был из фитнес-зала, где я занимаюсь», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

В активе 33-летней Алексеевой 5 побед и 2 поражения в профессиональных MMA.