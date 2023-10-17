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Сегодня, 09:57

Вартанян рассказал, как победить Махачева

Давид Хачатрян
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) считает, что действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1) нужно выводить из зоны комфорта.

«Его надо проваливать на атаках — это то, что получалось делать у Волкановски. То есть его надо выводить из зоны комфорта. Как к любому левше, надо заходить за его правую ногу, и работать по корпусу, переводить с корпуса на голову. Мне кажется, это было бы самым актуальным в техническим плане.

В плане борьбы начнем с того, что Ислам Махачев много работает зацепами — это такая дзюдоистская тема. Он много работает зацепами от клетки, работает зацепами в клинче — это надо понимать, у него весь арсенал на этом строится. То есть нужно сразу же разрывать, когда работа такая будет, и понимать, что он будет делать зацепами. Разрыв, и снова накатывать», — сказал Вартанян в подкасте у Григория Дрозда.

 

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Волкановски
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
UFC
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