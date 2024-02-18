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Вандерлей Силва войдет в Зал славы UFC

Давид Хачатрян
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Вандерлей Силва.
Фото Global Look Press

47-летний бразильский экс-боец UFC, Pride и Bellator Вандерлей Силва (35-14) летом войдет в Зал славы UFC. Об этом стало известно во время турнира UFC 298.

Силве принадлежит рекорд по количеству побед, нокаутов, защит титула и самой длинной победной серии в истории Pride. В UFC Силва выступал с 1998 года. Он был претендентом на титул в полутяжелом весе, но проиграл единогласным решением судей Тито Ортису (21-12) на UFC 25 в 2000-м году.

Силва завершил карьеру бойца в 2018 году, когда проиграл Куинтону Джексону (38-14) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 сентября на Bellator 206 в Сан-Хосе, США.

Вандерлей Силва
UFC
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