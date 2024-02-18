Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на UFC 298

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) одолел экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Двалишвили идет на серии из 10 побед. В прошлом бою он победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта 2023-го на UFC Fight Night 221 в Парадайсе, США.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию боев на турнира UFC 298.