Копылов досрочно проиграл Эрнандесу на UFC 298

15-й номер рейтинга UFC в среднем весе Энтони Эрнандес (12-2) одержал пятую победу подряд, одолев 32-летнего россиянина Романа Копылова (12-3) сабмишном (удушение сзади) во втором раунде.

Копылов до боя с Эрнандесом шел на серии из четырех побед, его прошлые победы закончились досрочно. Поединок против Эрнандеса состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Копылов до этого потерпел в лиге два поражения: в 2019-м проиграл Карлу Роберсону (9-6) сабмишном в третьем раунде, а в 2021-м — проиграл Альберту Дураеву (16-5) единогласным решением судей (30-27, 29-27, 29-27).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию боев на турнира UFC 298.