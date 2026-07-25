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Уокер одержал победу над Петерсеном на турнире UFC в Абу-Даби

Алина Савинова

Бразильский боец тяжелого веса Вальтер Уокер нанес поражение американцу Томасу Петерсену на турнире UFC Fight Night 282.

Уокер победил соперника удушающим приемом на голень. Это пятый подряд сабмишен в первом раунде для представителя Бразилии.

В активе Уокера теперь 16 побед при 1 поражении. У Петерсена 11 побед при 5 поражениях.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Уокер — Петерсен
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Вальтер Уокер
Томас Петерсен
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