Уокер одержал победу над Петерсеном на турнире UFC в Абу-Даби

Бразильский боец тяжелого веса Вальтер Уокер нанес поражение американцу Томасу Петерсену на турнире UFC Fight Night 282.

Уокер победил соперника удушающим приемом на голень. Это пятый подряд сабмишен в первом раунде для представителя Бразилии.

В активе Уокера теперь 16 побед при 1 поражении. У Петерсена 11 побед при 5 поражениях.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Уокер — Петерсен