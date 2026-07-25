Саидов нокаутировал Джейкоби на турнире UFC в Абу-Даби
Россиянин Магомед Саидов победил американца Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 282.
Саидов нокаутировал соперника во втором раунде хай-киком. Для россиянина это был дебютный поединок в UFC. На его счету теперь 10 побед и ни одного поражения в ММА. В активе Джейкоби 22 победы при 10 поражениях.
Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.
ММА UFC: Джейкоби — Саидов
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