Саидов нокаутировал Джейкоби на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Магомед Саидов победил американца Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 282.

Саидов нокаутировал соперника во втором раунде хай-киком. Для россиянина это был дебютный поединок в UFC. На его счету теперь 10 побед и ни одного поражения в ММА. В активе Джейкоби 22 победы при 10 поражениях.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Джейкоби — Саидов