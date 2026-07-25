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25 июля, 18:43

Саидов нокаутировал Джейкоби на турнире UFC в Абу-Даби

Алина Савинова

Россиянин Магомед Саидов победил американца Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 282.

Саидов нокаутировал соперника во втором раунде хай-киком. Для россиянина это был дебютный поединок в UFC. На его счету теперь 10 побед и ни одного поражения в ММА. В активе Джейкоби 22 победы при 10 поражениях.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Джейкоби — Саидов

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Дастин Джейкоби
Магомед Саидов
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