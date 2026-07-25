Вагаев выиграй бой у Изагахмаева на UFC Fight Night 282

Россиянин Абубакар Вагаев победил соотечественника Сайгида Изагахмаева на турнире UFC Fight Night 282.

Судьи раздельным решением отдали предпочтение Вагаеву — 2:1 по раундам.

Вагаев одержал 25-ю победу при 4 поражениях в смешанных единоборствах. Изагахмаев потерпел 4-е поражение при 22 победах.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Вагаев — Изагахмаев