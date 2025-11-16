Бокс/ММА
Сегодня, 07:10

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: онлайн-трансляция боя UFC 322

Началась трансляция титульного боя в наилегчайшем весе между Шевченко и Чжан на UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентина Шевченко.
Фото USA Today Sports

Титульный бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан проходит на UFC 322. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Шевченко — Чжан

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами турнира можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире шоу показывают платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, платформы «Кинопоиск» и Okko.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.

Рекорд 37-летней представительницы Киргизии Шевченко в ММА — 25-4-1. На счету 36-летней китаянки Чжан профессиональный рекорд — 26-3.

Главное событие UFC 322 — бой за титул в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Валентина Шевченко (MMA)
Вэйли Чжан
Пратес нокаутировал Эдвардса на UFC 322

Моралес нокаутировал Брэди на UFC 322

