Умар Нурмагомедов встретится с дебютантом из Казахстана Бекзатом Алмаханом

Боец UFC из Казахстана Бекзат Алмахан первый бой в американском промоушене проведет против россиянина Умара Нурмагомедова. Встреча состоится 3 марта в рамках UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В СМИ писали, что дебютный бой казахстанца в UFC против Умара откроет главный кард ивента.

Главным событием турнира станет поединок тяжеловесов между суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (13-5) и россиянином Шамилем Газиевым (12-0), выступающим за Бахрейн.