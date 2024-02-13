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Сегодня, 21:08

Умар Нурмагомедов встретится с дебютантом из Казахстана Бекзатом Алмаханом

Виктория Кравченко
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Боец UFC из Казахстана Бекзат Алмахан первый бой в американском промоушене проведет против россиянина Умара Нурмагомедова. Встреча состоится 3 марта в рамках UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В СМИ писали, что дебютный бой казахстанца в UFC против Умара откроет главный кард ивента.

Главным событием турнира станет поединок тяжеловесов между суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (13-5) и россиянином Шамилем Газиевым (12-0), выступающим за Бахрейн.

Умар Нурмагомедов
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