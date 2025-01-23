Немков: «Хотел, чтобы Умар победил Мераба. За Россию»

Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал победу Ислама Махачева над Ренато Мойкано, а также поражение Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили.

«UFC 311? Смотрел нарезки, особо не люблю смотреть бои перед своими боями, — сказал Немков журналистам. — У Ислама быстро все прошло. Молодец, конечно, он финиширует всех. Умару чуть-чуть не хватило, может быть, сказалась травма руки. Ну и Мераб как бы не подарок, и дышит, и бьет, и борется. Плюс он физически сильный. Результаты турнира знаю, посмотрел яркие нарезки. Удивил ли результат боя Умара и Мераба? Удивил, конечно. Думал, Умар победит, надеялся. Хотел, чтобы он победил. За Россию. Мераб говорит много в сторону нашей страны, переходит на личности в отношении страны. Не очень приятно, и это не красит его с лучшей стороны».

Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Нурмагомедов проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном. В главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.