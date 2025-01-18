В UFC не обещают Царукяну титульный бой после восстановления от травмы

В команде бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна сообщили, что руководство UFC не давало договоренностей о проведении титульного боя сразу после восстановления от травмы.

«Никаких конкретных договоренностей о том, что Арман незамедлительно подерется за титул сразу после возвращения, нет», — сообщили ТАСС в команде бойца.

Ранее стало известно, что в поединке с Махачевым Царукяна заменит бразилец Ренато Мойкано, занимающий 10-е месте в рейтинге легковесов. Бой останется титульным.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). Соглавным событием вечера станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.