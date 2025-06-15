Усман победил Бакли на UFC on ESPN 69

В ночь с 14 на 15 июня прошел турнир UFC on ESPN 69 в Атланте (США). Центральным событием турнира стал бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Камару Усманом (Нигерия) и Хоакином Бакли (США).

Поединок продолжался пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

На счету Усмана в ММА 21 победа и 4 поражения. До этого боя он потерпел три поражения подряд. У Бакли 21 победа и 7 поражений, перед этим поединком он одержал шесть побед подряд.

В соглавном событии встретились бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас и Миранда Маверик. Намаюнас победила единогласным решением судей.