Уокер: «Тафа — не мужчина. Его брат теперь должен отстоять честь семьи»

26-летний тяжеловес UFC Вальтер Уокер (12-1) рассказал о конфликте с Джуниором Тафой (5-3), против которого он дрался на UFC 305 в Перте, Австралия.

«Если бы рефери не остановил бой, я бы сломал ему ногу, — сказал Уокер на пресс-конференции. — Он говорит о моем брате [Джонни Уокере]. Он уверен, что нокаутирует меня в первом раунде боя, а затем нокаутирует моего брата в первом раунде. И я верю, что если я усну в первом раунде, то мой брат выйдет и будет защищать честь нашей семьи. Теперь мне хочется посмотреть, придет ли его брат [Джастин Тафа] защищать честь своей семьи. Его брат должен выйти и сразиться со мной, чтобы защитить своего младшего.

В драке он не может меня ударить, а сейчас, пока я был не готов и парень держал меня за руки, он ударил меня по лицу. Он не мужчина. Я хочу посмотреть, как поведет себя его брат, если он действительно мужчина. Следующий — его брат. Я никогда не бью людей, потому что у меня есть ребенок, и я не хочу подавать ему плохой пример. Кроме того, он тоже отец, но он не уважает меня. Это просто некрасиво с его стороны".

Уокер победил Тафу сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.