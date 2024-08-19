Гаджиев: «Дана Уайт проучил Мокаева»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Мухаммад Мокаев (13-0) вернется в UFC через полтора-два года.

«Давайте называть вещи своими именами. Действительно, UFC — это организация, которая платит самые большие деньги, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Да, можно сейчас назвать примером, что где-то в Bellator больше заплатили, где-то в One, и даже иногда платят больше в России, чем за выступление в UFC, но по факту это организация, в которую мечтают попасть все бойцы. И из-за гонорара высоких, и из-за возможностей, которые UFC дает, в том числе и возможности заработать.

Дане не нужно, чтобы кто-то дрался бесплатно, а Мокаева он по сути просто проучил. И в очередной раз просто показал, что насколько перспективным бы ни был боец, то организация видит себя главной. Это был такой урок, урок для тех, кто считает, что он больше, чем организация. Хотя сам Мухаммад, наверное, так и не считал, просто он такой хайповый, где-то увлекся, ну и, возможно, его менеджер действительно допустил какую-то ошибку, по слухам, вел переговоры с PFL, еще и имея контракт с UFC. Такую ошибку Дана решил не прощать. Я думаю, много кто из бойцов такие ошибки совершал, но пример Мокаева показателен. Сам Мокаев говорит, что провел два боя в этом году и не получил денег от UFC. Он при этом не обвиняет UFC, потому что не платят, он больше говорит о том, что дерется не за деньги.

Окажется ли Мокаев в UFC рано или поздно? Сейчас он в Brave, как я понял, это где-то на год-полтора-два, но Brave, наверное, его подписывал с условием, что если его позовут в UFC, то они его отпустят. Наверное, как-то так договорились. Мне кажется, полтора-два года, и Мокаев вернется в UFC".

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.