Умар Нурмагомедов процитировал грузинскую пословицу на фоне конфликта с Двалишвили

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов опубликовал пост в соцсетях, в котором косвенно обратился к действующему чемпиону UFC Мерабу Двалишвили.

«Трус всегда найдет оправдание своему отступлению». Грузинская пословица», — написал Нурмагомедов в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее у бойцов случилась словесная перепалка под постом грузина, где он вызвал на реванш экс-чемпиона UFC Петра Яна.

23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао состоялся поединок между российским бойцом Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45).