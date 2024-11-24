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Сегодня, 19:30

Тактаров: «Если Ян бросил вызов Двалишвили, значит, он уверен в победе»

Константин Белов
Корреспондент
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» возможный реванш между Петром Яном (18-5) и Мерабом Двалишвили (18-4).

«Классно, очень рад этому. Если Ян бросил вызов Двалишвили, значит, он уверен в победе. А если Петр уверен, то хотел ввести в заблуждение Мераба благодаря стилю в бою с Фигейредо. Чтобы Двалишвили подумал, что он легко победит Яна. Я надеюсь, что наш боец там все хитро продумал», — сказал Тактаров «СЭ».

23 ноября Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай). После поединка он бросил вызов Двалишвили.

На счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне. 33-летний Двалишвили за карьеру одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.

Мераб Двалишвили
Олег Тактаров
Петр Ян
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