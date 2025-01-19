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Сегодня, 07:30

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: началась прямая трансляция боя UFC 311

Началась трансляция титульного боя в легчайшем весе Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Началась прямая трансляция титульного боя UFC в легчайшем весе между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили на UFC 311. Турнир проходит на арене Intuit Dome в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Трансляция боя UFC 311 Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили

Смотреть бой Нурмагомедов — Двалишвили можно на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск», телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: статистика соперников по UFC 311

28-летний Нурмагомедов в смешанных единоборствах имеет рекорд — 18-0. Предыдущий бой Умар провел в августе 2024 года на UFC on ABC 7: Молодой Орел победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили имеет профессиональный рекорд 18-4. Предыдущий поединок грузинский боец провел в сентябре 2024-го на UFC 306: Мераб победил американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей и впервые стал чемпионом UFC.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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