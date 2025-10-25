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25 октября 2025, 21:15

UFC 321 Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: онлайн-трансляция боя

Нурмагомедов и Баутиста проведут поединок на UFC 321 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский боец Умар Нурмагомедов и американец Марио Баутиста проводят поединок на турнире UFC 321 в субботу, 25 октября. Ориентировочное время начала боя Нурмагомедов vs Баутиста — 22.00 мск.

ММА UFC: Нурмагомедов — Баутиста

Трансляция боя Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста на UFC 321

Бой между Нурмагомедовым и Баутистой в прямом эфире вместе с другими боями главного карда показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321. Следить за результатами боев турнира в ОАЭ можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Статистика перед боем Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста на UFC 321

Умару Нурмагомедову — 29 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 18 побед и 1 поражение. Предыдущее появление Умара в клетке — 18 января 2025 года на турнире UFC 311 в титульном поединке против чемпиона легчайшего дивизиона, грузина Мераба Двалишвили завершилось поражением единогласным решением судей. Это поражение стало первым в карьере троюродного брата непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Марио Баустисте — 32 года. В профессиональной карьере он одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. Предыдущий поединок американец провел 7 июня 2025 года против своего соотечественника Патчи Микса на турнире UFC 316 и победил единогласным решением судей.

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