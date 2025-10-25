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25 октября 2025, 21:12

Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби

Алина Савинова
Павел Дуров.
Фото Global Look Press

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров появился в качестве гостя на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Турнир проходит в субботу, 25 октября, на «Этихад Арене». Главным событием станет титульный бой в тяжелом весе между обладателем пояса британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321.

Ранее российский боец ММА Петр Ян опубликовал в своих соцсетях фото с Дуровым.

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