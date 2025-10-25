Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров появился в качестве гостя на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Турнир проходит в субботу, 25 октября, на «Этихад Арене». Главным событием станет титульный бой в тяжелом весе между обладателем пояса британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321.

Ранее российский боец ММА Петр Ян опубликовал в своих соцсетях фото с Дуровым.