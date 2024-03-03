Россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон с Бекзатом Алмаханом из Казахстана в рамках турнира UFC Fight Night 238 в ночь на 3 марта. Вечер ММА проходит на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Основной кард начался в 00.00 по московскому времени. Поединок Нурмагомедов — Алмахан ожидается в 00.30 мск.

«СЭ» на своем сайте уже начал текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 238.

В прямом эфире трансляцию поединка бесплатно можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также турнир будет доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

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