Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

3 марта, 00:10

Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан: смотреть трансляцию боя

Нурмагомедов проведет поединок с Алмаханом на турнире UFC Fight Night 238 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон с Бекзатом Алмаханом из Казахстана в рамках турнира UFC Fight Night 238 в ночь на 3 марта. Вечер ММА проходит на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Основной кард начался в 00.00 по московскому времени. Поединок Нурмагомедов — Алмахан ожидается в 00.30 мск.

«СЭ» на своем сайте уже начал текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 238.

В прямом эфире трансляцию поединка бесплатно можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также турнир будет доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Бекзат Алмахан
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 238 Розенстрайк — Газиев: началась прямая трансляция турнира

Умар Нурмагомедов победил казахстанца Алмахана единогласным решением судей
Новости
RSS RSS
Все новости