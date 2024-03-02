Началась трансляция турнира UFC Fight Night 238. В главном бою россиянин Шамиль Газиев выйдет в октагон с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайка. Вечер ММА проходит на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Основной кард стартует в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте начал текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 238. В прямом эфире бесплатно трансляцию вечера смешанных единоборств можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также турнир будет доступен на платформе UFC Fight Pass по платной подписке.

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